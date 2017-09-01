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Новости Кыргызстана

Руководители Катара поздравили руководство Кыргызстана с Днем независимостиРуководители Катара поздравили руководство Кыргызстана с Днем независимости

А.Атамбаев призвал жителей Чуйской области подметать мусор перед домами, как это делают келинки в Оше

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445807-ru.html

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Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Курман айтом

1 сентября 2017, 12:39       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил жителей сел Чуйской области уделить внимание чистоте приусадебных участков, которые видны с трассы, "чтобы не было стыдно перед иностранными гостями". "Сегодня утром мы читали молитву в "Ата-Бейите", где похоронены наши герои апрельской революции. Там покоится и наш великий Чынгыз Айтматов. Рядом и жертвы Үркүна и репрессий 1937 года. Это место превратилось практически в исторический центр. И села Таш-Дөбө, Стрельникова, Воронцовка, Арашан, Кой-Таш, Чон-Таш и другие, которые находятся рядом с этим местом, должны быть образцовыми. Не обижайтесь, но мне иногда стыдно, когда я проезжаю там с иностранными гостями", - сказал глава государства.
Он привел в пример девушек и келинок Ошской и Жалал-Абадской областей, которые с утра подметают во дворе и перед своими домами. "Если здесь келинки меня сейчас слышат, то было бы хорошо, если бы они тоже подметали перед домами", - полушутя сказал Алмазбек Атамбаев.
Далее президент всерьез добавил, что проезжал однажды с президентом России Владимиром Путиным, затем с другими иностранными гостями и ему было неудобно за пластиковые пакеты и пластиковые бутылки, которые валялись на трассе. Он попросил местных жителей обратить на это внимание. "Давайте наводить чистоту, убирать мусор с дороги. Эти села становятся лицом Кыргызстана, потому что туристы приезжают в "Ата-Бейит". Как один неказистый колпак может испортить весь вид солидно одетого человека, так и непорядок на трассе может испортить все впечатление у туристов о Кыргызстане в целом", - объяснил глава государства.

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