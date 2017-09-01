Создание новых координат в истории сотрудничества стран БРИКС

1 сентября 2017, 12:01 Комментарии

В преддверии 9-го саммита руководителей стран-членов БРИКС в Сямэне, 31 августа в газете "Жэньминь жибао" была опубликована аналитическая статья, в которой говорится, что предстоящая встреча лидеров стран БРИКС обновит сотрудничество между странами-участниками, а также представит впечатляющий список достижений. Стороны приложат усилия для строительства обширных партнерских отношений с целью создания новой платформы для сотрудничества по линии Юг-Юг.

В статье отмечается, что Китай является активным сторонником и участником механизма БРИКС, внес вклад в развитие сотрудничества в рамках объединения. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин четыре раза принимал участие в саммитах руководителей стран-членовБРИКС, предлагал новое мышление, инициативы и меры по углублению взаимодействия между странами объединения. КНР направляет практическое сотрудничество в рамках БРИКС, твердо продвигает совершенствование глобального управления, призывает к повышению статуса государств с развивающимися рынками и развивающихся стран, тем самым, получает широкое одобрение.

Согласно статье, вступая во второе десятилетие, важно подвести итоги сотрудничества и составить новый план взаимодействия в рамках БРИКС. С момента принятия председательства в объединении в начале этого года, Китай на базе основной идеи об "углублении партнерских отношений между странами БРИКС и создании более превосходного будущего" сделал новый прорыв в продвижении практического взаимодействия в экономике, а также добился нового прогресса в сотрудничестве в политике и области безопасности. Вместе с этим, гуманитарные обмены стали новой опорой. Таким образом, сформировалась новая структура с "тремя приводами", а именно экономическим, политическим и гуманитарным. Китай продвигает строительство механизма БРИКС в более стандартизированном направлении, а также активно изучает и развивает новые модели сотрудничества "БРИКС+".

Автор статьи подчеркнул, что механизм БРИКС привлекает своими "дебютами". На неофициальной встрече руководителей стран-членов БРИКС впервые было опубликовано информационное коммюнике, министры иностранных дел стран БРИКС впервые провели заседание вне ГА ООН, создан механизм постоянных встреч представителей пяти стран в Нью-Йорке, Женеве и Вене. Более того, участники объединения своевременно и коллективно выступают с речью по важным вопросам.

Утверждение "Плана действий стран БРИКС по инновационному сотрудничеству" свидетельствует об активном использовании исторических возможностей новой промышленной революции. Подписание таких важных документов, как "Дорожная карта сотрудничества в торговле услугами между странами БРИКС", "План сотрудничества по упрощению инвестиций в рамках БРИКС", усиление роли торговых инвестиций в стимулировании экономического роста… более 30 результатов экономического взаимодействия совместно образуют более мощную силу для развития.

Проведение первой Спартакиады стран БРИКС, первые совместные киносъемки, еще будет первый культурный фестиваль стран БРИКС…свыше 20 мероприятий по гуманитарному обмену создают более прочную общественную основу для сотрудничества в рамках БРИКС.

В статье также отмечается, что во время саммита в Сямэне китайская сторона проведет диалог стран с развивающимися рынками и развивающихся государств, впервые пригласит пять лидеров стран с развивающимися рынками и развивающихся государств на участие во встрече, новый состав в формате "5+5" привлечет особое внимание. Участники БРИКС совместно со странами с развивающимися рынками и развивающимися государствами на основе темы "Углубления взаимовыгодного сотрудничества и стимулирования совместного развития" обсудят осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, построят обширные партнерские отношения для создания новой платформы и предоставления нового толчка для сотрудничества по линии Юг-Юг.

Источник: "Жэньминь Жибао"