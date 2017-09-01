Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 12:08 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.

"Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании президента Узбекистана.

Ш.Мирзиёев пожелал А.Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.