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Новости Кыргызстана

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Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев поздравил А.Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445803-ru.html

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А.Атамбаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

Исаков: Праздник Курман-Айт призывает нас всех к духовности, терпимости, человечности и чистоте помыслов

1 сентября 2017, 12:08       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с праздником Курман айт.
"Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании президента Узбекистана.
Ш.Мирзиёев пожелал А.Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

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