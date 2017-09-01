Композитора "Симпсонов" уволили после 27 лет работы над мультсериалом

1 сентября 2017, 12:10 Комментарии

Композитора Альфа Клаузена уволили из проекта "Симпсоны" после 27 лет работы.

Артисту позвонил продюсер мультсериала Ричард Сакаи и заявил, что шоу находится в поисках "другой музыки" и больше не нуждается в услугах Клаузена.

Новость подтвердил в Twitter сам композитор. "Спасибо за поддержку, к сожалению, это правда", - написал он.

Представители телеканала Fox комментировать сведения отказались.

Альф Клаузен создал музыку для более чем 560 эпизодов. Он также получил две премии "Эмми" и 21 номинацию за саундтрек к "Симпсонам". Его считают самым плодовитым композитором в истории награды, всего за все свои работы он был номинирован на приз 30 раз.