Как и где провести выходные в столице. Афиша с 1 по 3 сентября

1 сентября 2017, 11:58 Комментарии

Пятница, 1 сентября Latino Party. ВНИМАНИЕ всем поклонникам латино! Для старых и новых друзей самых зажигательных танцев в мире в эту пятницу открывается новый "учебный" год. Приходите и разогрейте танцпол. Новички вечеринки смогут освоить basic steps под звуки маракас и клаве. Абсолютно всем гостям незабываемые впечатления гарантированы. Вечеринка пройдет в The Bar, начало в 20.00, вход свободный.

Jazz для влюбленных. Осень - прекрасная пора для влюбленностей. Проведите романтический вечер в Jazz Bar. В программе мероприятия "Jazz для влюбленных" только для вас прозвучат самые прекрасные мелодии любви. Вечер, свечи, любимый человек и самая нежная инструментальная музыка позволят вам не только насладиться моментом, но и освежить чувства. Начало в 20.00, вход свободный.

АРАЛАШ-Fest - Фестиваль еды, культуры и музыки. Только в эту пятницу в Бишкеке пройдет Фестиваль еды, культуры и музыки. Кафе и рестораны, опытные повара и начинающие любители готовы порадовать всех изысканными блюдами. Этот фестиваль намерен объединить людей разных национальностей и культур за одним столом. Приходите и убедитесь в этом сами! Мероприятие состоится в парке Победы на Южных воротах. Начало в 11.00, вход свободный.

Вечер кино. Встречать осень нужно уютно и в хорошей компании. Поэтому приглашайте друзей и родных и устраивайте кинопросмотры. Центр Feel Good представит вашему вниманию картину "Так себе каникулы". Фильм о двух приятелях-холостяках, на которых внезапно свалилось воспитание двух неугомонных близнецов-семилеток. За приключениями друзей приятно и весело наблюдать. Справятся ли эти закоренелые холостяки с образовавшейся вокруг них неразберихой? Начало просмотра в 19.00, вход 50 сомов.

Вечер Майкла Джексона. Фанатам короля поп-музыки стоит обратить внимание на это мероприятие. В кафе-баре "Охота на овец" состоится вечер, посвященный кумиру миллионов. Также на вечеринку приглашены специальные гости: Flash Point dance crew и lion_dmc. Начало мероприятия в 20.00, вход свободный.

Суббота, 2 сентября Читающий микрорайон. Потрясающий книжный праздник. "Скажите чтению "ДА" - под таким лозунгом проходит данное мероприятие. Вас ждут тематические фотосессии, живой книгообмен, конкурсы и игры, мастер-классы и многое другое. Встречаем наступление осени с книгой и хорошим настроением! Мероприятие пройдет в 10-м микрорайоне, рядом с 27-м домом (ориентир - детский сад). Начало в 16.00, вход - книга для обмена.

Дегустация яблок и груш. В эту субботу в Ботаническом саду имени Э. З. Гареева состоится дегустация осенних плодов. Здесь можно будет попробовать яблоки и груши, выращенные сотрудниками лаборатории плодовых растений. Если же вы и сами садовод, дегустация поможет выбрать саженцы для вашего сада, а научные сотрудники прочитают лекцию и расскажут о сортах, представленных на дегустации. Мероприятие будет проходить с 11.00 до 13.00, вход свободный.

"Молодость" Паоло Соррентино. Ololohaus собирает своих старых и новых друзей для просмотра фильма "Молодость" о двух друзьях, чья дружба длится уже полвека. Они могут посмеяться над собой и полюбоваться красотой этого мира. Лето мужчины решают провести на альпийском курорте, где становятся свидетелями человеческих драм и любовных переживаний уже взрослых детей. Все это навсегда изменит судьбы друзей. Начало в 19.00, вход 100 сомов.

Ярмарка. ТРЦ "ТЕХНОПАРК" приглашает посетить ярмарку. Производители представят широкий ассортимент товаров на любой вкус: косметика, аксессуары, товары для дома, книги, изделия ручной работы, сладости и многое другое. Ярмарка будет проходить с 10.00 до 20.00, вход свободный.

Церемония награждения "МотоЛеди-2017". Если хотите увидеть прекрасных девушек, связанных с миром мото, вам непременно стоит посетить это мероприятие. Вас ждут выступления участниц, стихи, танцы и живая музыка. Апофеозом церемонии станет награждение "МотоЛеди"и вручение главного приза - мотоцикла. Мероприятие состоится в мотобаре "Перцы". Начало в 18.00, вход свободный.

Кафе "Ожившие петроглифы" (перформанс, анимация). В эту субботу в Асанбай-центре состоится необычный перформанс: вы сможете в интерактивном режиме увидеть анимацию молодых мастеров. Она представляет собой короткие фильмы, в основу которых заложено "оживление" петроглифов. Мероприятие будет проходить с 16.00 до 19.00, вход свободный.

Воскресенье, 3 сентября Кинопоказ в #chemodanzus "Переверни пластинку". В это воскресенье бар "Чемодан Зусмановича" приглашает всех на просмотр документального фильма "Переверни пластинку". Это рассказ о "виниле": каким он был в СССР и России и каким стал. Приключения инди-магазина, борьба с московскими бандитами, панк-тусовки и дикое веселье. В финале зрителю откроется загадочный и странный мир фанатичных коллекционеров "винила". Начало в 21.00, вход свободный.

Выставка современного искусства "ПОЛЕТ СЛЕПОГО БЕРКУТА". Экспозиция представляет собой совмещение нескольких культур - кочевой, советской и капиталистической. Также будут презентованы работы, созданные в рамках международного проекта "Кочевой лагерь искусств".

Выставка будет работать в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева с 10.00 до 16.00, вход свободный.

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