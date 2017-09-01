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Атамбаев рассказал, почему не стал спортсменом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445800-ru.html

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Атамбаев пристыдил женщин за неподметенные дворы перед приездом лидеров

1 сентября 2017, 12:10       Комментарии

ЧОН-ТАШ,1 сен - Sputnik. О роли матери в своей жизни рассказал на открытии школы имени Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Чуйской области президент Алмазбек Атамбаев.
Он заметил, что большая часть забот по воспитанию детей ложится на плечи матерей и бабушек.
"В том, чего я достиг, большая заслуга матери. Когда я родился, родители были уже немолодыми: отцу под 60, а маме 45. Отец сказал: "Алмаз - самый младший, поэтому пусть не учится (в вузе) и смотрит за нами. Однако мать была против и настояла, чтобы я продолжил обучение", - рассказал президент.
Он добавил, что в юности увлекался тяжелой атлетикой, боксом и борьбой и прекратил занятия после того, как мать сказала ему, что сильный победит одного, а образованный - тысячу.
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