Атамбаев рассказал, почему не стал спортсменом

1 сентября 2017, 12:10 Комментарии

ЧОН-ТАШ,1 сен - Sputnik. О роли матери в своей жизни рассказал на открытии школы имени Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Чуйской области президент Алмазбек Атамбаев.

Он заметил, что большая часть забот по воспитанию детей ложится на плечи матерей и бабушек.

"В том, чего я достиг, большая заслуга матери. Когда я родился, родители были уже немолодыми: отцу под 60, а маме 45. Отец сказал: "Алмаз - самый младший, поэтому пусть не учится (в вузе) и смотрит за нами. Однако мать была против и настояла, чтобы я продолжил обучение", - рассказал президент.

Он добавил, что в юности увлекался тяжелой атлетикой, боксом и борьбой и прекратил занятия после того, как мать сказала ему, что сильный победит одного, а образованный - тысячу.

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