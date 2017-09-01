А.Атамбаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

1 сентября 2017, 11:48 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба президента.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Узбекистана.

С глубоким удовлетворением отмечаю, что с вашим приходом сложившиеся веками между нашими народами узы дружбы и добрососедства получили новое дыхание. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном будет в дальнейшем приобретать новые грани и обогащаться содержанием", - отмечено в послании главы государства.

Президент А.Атамбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - мира, добра и процветания.