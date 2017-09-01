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А.Атамбаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445799-ru.html

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1 сентября 2017, 11:48       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба президента.
"Примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Узбекистана.
С глубоким удовлетворением отмечаю, что с вашим приходом сложившиеся веками между нашими народами узы дружбы и добрососедства получили новое дыхание. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном будет в дальнейшем приобретать новые грани и обогащаться содержанием", - отмечено в послании главы государства.
Президент А.Атамбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана - мира, добра и процветания.

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