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Атамбаев: Возможно я стал бы поливщиком, если бы не поддержка моей мамы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365647_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445798-ru.html

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1 сентября 2017, 11:31       Комментарии

В становлении каждого человека мать играет определяющую роль, поэтому матери должны прививать детям любовь к знанию, - призвал сегодня, 1 сентября, на торжестве в честь Дня знания и открытия нового здания школы им. Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Алмазбек Атамбаев.
Президент поздравил присутствующих с Днем знания и Курман айтом. Обращаясь к родителям, он отметил важную роль в образовании детей.
Глава государства вспомнил случаи и из своего детства. По его словам, его мать была родом из села Чон-Таш и местные жители тоже в какой-то степени приходятся к нему родней.
Он рассказал, что был поздним ребенком в семье и после окончания школы отец, который был тогда уже на пенсии, хотел, чтобы он остался с родителями, но мать настояла на поступлении в ВУЗ.
"Если бы мама не настояла на этом, то кто знает, кем бы я стал, возможно, стал бы и поливщиком", - пошутил президент.

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