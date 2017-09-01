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Атамбаев пристыдил женщин за неподметенные дворы перед приездом лидеров

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365649_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445797-ru.html

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Они морочат голову нашей молодежи — Атамбаев о лжемолдо

1 сентября 2017, 11:35       Комментарии

Зачастую территория сел, по которым в резиденцию проезжают иностранные высокопоставленные гости, не убраны, заявил сегодня, 1 сентября, на торжественном открытии школы им.Суйменкула Чокморова президент Алмазбек Атамбаев.
По его словам, села в районе комплекса "Ата-Бейит" можно считать историческим районом. В "Ата-Бейите" похоронены жертвы репресий, революции 7 апреля и другие герои Кыргызстана. Однако, отметил президент, жители сел Арашан, Воронцовка, Чон-Таш, Кой-Таш не понимают значения своего местоположения и не следят за порядком на улицах.
"Например, в Ошской или Джалал-Абадской области во дворах всегда чисто, подметено. Если бы женщины сел Чон-Таш, Арашан, Кой-Таш , Таш-Добо подметали дворы…Здесь проезжал Путин, будут еще и другие гости. Надо к этому приучаться", - с огорчением сказал Атамбаев.

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