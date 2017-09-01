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Полсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365638_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445796-ru.html

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1 сентября 2017, 11:44       Комментарии

Британский Times Higher Education провел опрос 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, физиологии (или медицине) и экономике. Журнал, в частности, поинтересовался мнением ученых о глобальных угрозах для человечества и возможной конкуренции со стороны искусственного интеллекта.
Главной опасностью для человечества 34 процента ученых назвали рост популяции и деградацию окружающей среды (глобальное потепление), 23 процента - ядерную войну, 8 процентов - инфекционные заболевания и лекарственную резистентность.
На вопрос "Приведет ли внедрение искусственного интеллекта и роботов к снижению потребности в исследователях-людях?" половина ответили "маловероятно", по 24 процента - "определенно нет" и "возможно", 2 процента (один человек) - "определенно да". "У роботов нет воображения", - сказал один из ученых.
С 1901 года лауреатами Нобелевской премии по физике, химии, физиологии (или медицине) и экономике стали менее 700 человек, сегодня на планете проживают 235 таких ученых.

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