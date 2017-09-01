Фристайл под комуз — в Бишкеке выбрали лучших акынов Кыргызстана и РК

1 сентября 2017, 11:35 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Подведены итоги XI Международного айтыша, посвященного памяти великого акына Тууганбая Абдиева. Состязание проходило в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова.

В финал вышли восемь акынов из Кыргызстана и Казахстана.

Гран-при:

<ul> <li>Асылбек Маратов (Кыргызстан), Мухтар Ниязов (Казахстан).</li> </ul> Первое место:

<ul> <li>Амантай Кутманалиев (Кыргызстан), Рүстом Кайыртай уулу (Казахстан).</li> </ul> Второе место:

<ul> <li>Болот Назаров (Кыргызстан), Сара Токтомушева (Казахстан).</li> </ul> Третье место:

<ul> <li>Идирис Айтбаев (Кыргызстан), Айбек Калиев (Казахстан).</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });