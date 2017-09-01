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А.Атамбаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страныА.Атамбаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страныПолсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечествуПолсотни нобелевских лауреатов назвали главные угрозы человечеству

Они морочат голову нашей молодежи — Атамбаев о лжемолдо

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445794-ru.html

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А.Атамбаев поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

Атамбаев пристыдил женщин за неподметенные дворы перед приездом лидеров

1 сентября 2017, 11:46       Комментарии

ЧОН-ТАШ, 1 сен - Sputnik. Не путать веру и арабскую культуру призвал на открытии школы имени Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Чуйской области президент Алмазбек Атамбаев.
Он напомнил, что один из главных посылов Корана - необходимость образования, и добавил, что некоторые ставят религию выше Бога.
"Ставьте на первое место образование. Я вижу, как некоторые морочат голову нашей молодежи. Несколько дней назад джигиты Абдиля Сегизбаева (сотрудники ГКНБ. - Ред.) выявили четверых парней, двое из них были застрелены, это граждане Кыргызстана и Казахстана, молодые люди. Им головы заморочили лжемолдо", - сказал Атамбаев.
В завершение президент еще раз призвал не путать религию с арабской культурой и напомнил, что у кыргызов есть свои история и обычаи.
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