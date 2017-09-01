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Атамбаев: Возможно я стал бы поливщиком, если бы не поддержка моей мамыАтамбаев: Возможно я стал бы поливщиком, если бы не поддержка моей мамыМуфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев поздравил мусульман с праздником Курман айтМуфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев поздравил мусульман с праздником Курман айт

Исаков: Праздник Курман-Айт призывает нас всех к духовности, терпимости, человечности и чистоте помыслов

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445792-ru.html

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1 сентября 2017, 11:18       Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня, 1 сентября, принял участие в праздничном айт-намазе на центральной площади города Ош. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава правительства зачитал поздравление от имени президента Алмазбека Атамбаева по случаю праздника Курман-Айт.
Поздравляя соотечественников от имени правительства, Сапар Исаков отметил, что праздник Курман-айт призывает всех к духовности, терпимости, человечности и чистоте помыслов.
"В этот день, мы, обращаясь к Всевышнему, вспоминаем ушедших предков и приносим жертвоприношение. Мы все хотим, чтобы произнесенные сегодня нами молитвы были услышаны. Пусть этот праздник принесет нашей земле и народу спокойствие, благополучие и единство", - подчеркнул премьер-министр.

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