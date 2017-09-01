2 тыс. милиционеров обеспечивали безопасность на праздничном айт намазе на Старой площади

1 сентября 2017, 10:59 Комментарии

Для обеспечения безопасности при проведении айт намаза на Старой площади Бишкека были задействованы около 2 тыс. сотрудников милиции. Об этом 1 сентября сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Сегодня мусульмане Кыргызстана отмечают праздник Курман айт. Утром на Старой площади собрались более 30 тыс. верующих, чтобы помолиться.

По словам мэра, с каждым годом идет увеличение людей, которые хотят с утра прийти и непосредственно принять участие в намазе на Старой площади. "На площади собирается от 30 до 50 тыс. людей. В каждом районе Бишкека у нас есть мечети. Чтобы избежать большого накопления людей на площади, по районам проводим утренний айт намаз", - сказал он.

А.Ибраимов отметил, что для обеспечения безопасности при проведению айт намаза по городу Бишкек задействован весь личный состав ГУВД Бишкека.