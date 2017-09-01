Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айтаПрезидент Алмазбек Атамбаев принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айтаАтамбаев: Образование и креативная молодежь - это фишка КыргызстанаАтамбаев: Образование и креативная молодежь - это фишка Кыргызстана

2 тыс. милиционеров обеспечивали безопасность на праздничном айт намазе на Старой площади

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445791-ru.html

Похожие новости

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта

Президент принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта

А.Атамбаев принял участие в праздничном айт намазе по случаю Курман айта

В Бишкеке на Старой площади прошел праздничный намаз на Курман айт

Айт-намаз прошел на старой площади в Бишкеке

1 сентября 2017, 10:59       Комментарии

Для обеспечения безопасности при проведении айт намаза на Старой площади Бишкека были задействованы около 2 тыс. сотрудников милиции. Об этом 1 сентября сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.
Сегодня мусульмане Кыргызстана отмечают праздник Курман айт. Утром на Старой площади собрались более 30 тыс. верующих, чтобы помолиться.
По словам мэра, с каждым годом идет увеличение людей, которые хотят с утра прийти и непосредственно принять участие в намазе на Старой площади. "На площади собирается от 30 до 50 тыс. людей. В каждом районе Бишкека у нас есть мечети. Чтобы избежать большого накопления людей на площади, по районам проводим утренний айт намаз", - сказал он.
А.Ибраимов отметил, что для обеспечения безопасности при проведению айт намаза по городу Бишкек задействован весь личный состав ГУВД Бишкека.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум