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Атамбаев: Образование и креативная молодежь - это фишка Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365646_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445790-ru.html

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Президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Курман айтом

1 сентября 2017, 10:54       Комментарии

За последние несколько лет система образования Кыргызстана сделала большой рывок вперед. Об этом сегодня, 1 сентября, на торжественной церемонии открытия нового здания школы заявил президент Алмазбек Атамбаев.
По его словам, образования – это тот ресурс, который поможет республике развиваться.
"У нас нет нефти и газа и наше будущее - это народ и дети. Мы единственная страна в мире, которая 24% бюджета направляет на образование. Выражаясь на сленге, "фишка" Кыргызстана – это образование и креативная молодежь ",– сказал глава государства.
Он отметил, что за последние шесть лет система образования смогло продвинуться вперед. Так, были построены сотни новых школ, в большинстве из которых будет интернет, современное оборудование. Также удалось поднять заработные платы учителям.
"За эти годы удалось добиться того, чтобы впервые за 25 лет средняя заработная плата учителей сравнялась со средней заработной платой в стране", - добавил президент.
Он отметил, что и в будущем власти должны удалять такое же внимание системе образования.

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