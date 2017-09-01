1 сентября 2017, 11:11 Комментарии

Муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев поздравил мусульман с праздником Курман айт, сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Текст поздравления:

"Дорогие соотечественники, родные братья-мусульмане, дорогие братья и сестры! Поздравляю от имени Духовного управления мусульман Кыргызстана, а также от своего имени всех кыргызстанцев с великим праздником Курман айт. Пусть наш праздник будет благодатным, привнесет всем нам мир, спокойствие и изобилие.

Испокон веков Курман айт считается одним из главных праздников мусульман, отражающим такие бесценные богатства, достижения человечества, как мир, единство, доброта и сострадание.

В нашем отечестве Курман айт занимает значимое место в развитии культурной и духовной ценностей, укреплении мира, единства в жизни нашего общества. Способствует духовному очищению общества, воспитанию нового поколения патриотическим чувствам, поощрению уважения к моральным принципам. Мусульмане, активно участвуя в благотворительной деятельности, укреплении семейных ценностей, вносят свой огромный вклад в развитие межэтнического и межконфессионального взаимоотношения.

Благословенный праздник Курман айт был дан самим Всевышним Аллахом и олицетворяет торжество духовной чистоты, добра, сострадания, щедрости, доброжелательности и внимания к близким людям. Оказываемые помощи в эти дни вдовам, сиротам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья и в целом нуждающимся, наполняя добром и довольством сердца, пробуждают высокие чувства.

Пусть Всевышний Аллах примет все наши мольбы и пожелания и даст благо в изобилии! Пусть всегда будет мир, единство и сплоченность в нашем государстве! Всем кыргызстанцам желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!"