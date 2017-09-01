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Новости Кыргызстана

Исаков: Праздник Курман-Айт призывает нас всех к духовности, терпимости, человечности и чистоте помысловИсаков: Праздник Курман-Айт призывает нас всех к духовности, терпимости, человечности и чистоте помысловЧтобы ограбить дом преступник нанес женщине 8 ножевых раненийЧтобы ограбить дом преступник нанес женщине 8 ножевых ранений

Муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев поздравил мусульман с праздником Курман айт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/muftij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445787-ru.html

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1 сентября 2017, 11:11       Комментарии

Муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев поздравил мусульман с праздником Курман айт, сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.
Текст поздравления:
"Дорогие соотечественники, родные братья-мусульмане, дорогие братья и сестры! Поздравляю от имени Духовного управления мусульман Кыргызстана, а также от своего имени всех кыргызстанцев с великим праздником Курман айт. Пусть наш праздник будет благодатным, привнесет всем нам мир, спокойствие и изобилие.
Испокон веков Курман айт считается одним из главных праздников мусульман, отражающим такие бесценные богатства, достижения человечества, как мир, единство, доброта и сострадание.
В нашем отечестве Курман айт занимает значимое место в развитии культурной и духовной ценностей, укреплении мира, единства в жизни нашего общества. Способствует духовному очищению общества, воспитанию нового поколения патриотическим чувствам, поощрению уважения к моральным принципам. Мусульмане, активно участвуя в благотворительной деятельности, укреплении семейных ценностей, вносят свой огромный вклад в развитие межэтнического и межконфессионального взаимоотношения.
Благословенный праздник Курман айт был дан самим Всевышним Аллахом и олицетворяет торжество духовной чистоты, добра, сострадания, щедрости, доброжелательности и внимания к близким людям. Оказываемые помощи в эти дни вдовам, сиротам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья и в целом нуждающимся, наполняя добром и довольством сердца, пробуждают высокие чувства.
Пусть Всевышний Аллах примет все наши мольбы и пожелания и даст благо в изобилии! Пусть всегда будет мир, единство и сплоченность в нашем государстве! Всем кыргызстанцам желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!"

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