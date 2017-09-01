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Алмазбек Атамбаев: "Сегодня молодым ребятам кружат головы лжеимамы"

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445786-ru.html

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1 сентября 2017, 10:30       Комментарии

Чуйская область, 01.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Сегодня молодым ребятам кружат головы лжеимамы. Об этом на церемонии открытия нового здания средней школы имени Суймонкула Чокморова в одноименном селе (бывшее с.Чон-Таш) Аламудунского района Чуйской области заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, первым словом аята, который был послан Пророку Мухаммеду было – читай, поэтому давайте учить детей.
"В свое время Ислам хорошо развивался потому, что хадисы Пророка никто не забывал. Сейчас никто не обращает на это внимание. В одном из хадисов Пророка говорится, что час учения заменяет ночь чтения намаза. Поэтому надо ставить образование выше всего. А у нас бороды отпускают и ходят в дамбалах, возомнив себя мусульманами. Лучше бы астрономию открыли и узнали, что такое звезды и планеты. Управляет всем этим один Аллах", - сказал он.
Также Атамбаев отметил, что в Исламе убийство одного человека приравнивается к убийству всех людей.
"Буквально недавно ребята Абдиля Сегизбаева (глава госкомитета нацбезопаности) застрелили двоих ребят и еще одного задержали. Сегодня молодым ребятам кружат головы лжеимамы. Если хотите быть верующими, то читайте Коран, есть переводы и на наш язык", - добавил Атамбаев.

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