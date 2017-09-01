Президент поручил решить вопрос с питьевой водой в селах им. С.Чокморова, Воронцовка и Таш Тобо

1 сентября 2017, 10:39 Комментарии

Чуйская область. 01.09.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал поручение акиму Аламудунского района Чуйской области решить вопрос с питьевой водой в селах им. С.Чокморова, Воронцовка и Таш Тобо. Данное поручение было дано главой государства сегодня в ходе церемонии открытия нового здания средней школы имени Суймонкула Чокморова в одноименном селе (бывшее с.Чон-Таш) Аламудунского района.

Атамбаев отметил, что не должно быть такого, что в селах Кой-Таш и Арашан вода есть, а в остальных нет.

"Вообще, чистая вода должна быть по всей стране. Когда Евросоюз просил у меня, что нам нужно, я сказал, дайте деньги на чистую воду. Нам уже выделяют 70 млн евро на 7 областей страны. Вообще, Кыргызстан – родина воды", - сказал он.

Президент призвал людей ценить то, что в стране есть вода и предложил ставить счетчики на воду, чтобы люди ее экономили.