Торага Жогорку Кенеша поздравил соотечественников с Днем знаний

1 сентября 2017, 10:43 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил соотечественников с Днем знаний.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, в поздравлении спикера говорится:

"Уважаемые соотечественники! Дорогие учителя, студенты и учащиеся!

Примите искренние поздравления от имени Жогорку Кенеша с началом учебного года – с Днем знаний! Как говорил известный мыслитель, наш предок Жусуп Баласагын знания дают человеку крылья, и возможность достичь больших высот. Неустанный труд познания - залог успешного и светлого будущего.

Дорогие учителя!

Мы являемся свидетелями того, как в настоящее время растет количество школ по республике. В них создаются все условия для получения современного и качественного образования. Вопрос устойчивого развития образования Кыргызстана, а также пути решения проблем в данной области остается одним из приоритетов в государственной политике. Вы — педагоги всегда с честью несли благородную миссию, и важно сохранить уважение к данной светлой профессии. Ведь именно вы воспитываете молодежь, которая завтра построит будущее Кыргызстана. Выражаю глубокую признательность вам за ваш бесценный труд.

Дорогие студенты и юноши!

Нашей молодой и независимой стране нужны талантливые, умные граждане. В последние годы, продолжая дело наших предков, таких как Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари по республике проводится немало мероприятий по внесению вклада в развитие мировой культуры. Кыргызстан имеет богатое духовное начало, примером может служить несравненное художественное творение-эпос Манас. Верю, что образованная молодежь построит достойное будущее Кыргызстана.

Уважаемые учителя и соотечественники!

Еще раз всех вас с праздником - Днем знаний! Желаю каждой семье мира и благополучия!".