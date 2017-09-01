Атамбаев: Нельзя допустить, чтобы "чала молдо" манипулировали молодежью

1 сентября 2017, 10:42 Комментарии

Сегодня, 1 сентября, в День знания, президент Алмазбек Атамбаев посетил открытие нового здания школы им. Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш. В начале своего выступления он поздравил присутствующих с праздником Курман айт и пожелал мира и благополучия.

Президент напомнил, что в исламе образование и знания ценятся превыше всего. Так, многие математические науки развивались именно в исламской культуре.

"Сегодня у нас День знания и он совпадает с праздником Курман айт. И я хочу еще раз напомнить, что в исламе выше всего должно ставиться образование. Есть хадис, что часть занятий и самообразования заменяет ночь молитв, поэтому выше всего должны ставить образование", - сказал президент.

Однако, отметил глава государства, в последнее время многие опираются лишь на внешние атрибуты религии (борода, одежда, платок), пренебрегая знаниями и оставаясь безграмотными.

"Дети в первую очередь должны получать образование", - подчеркнул он.

Он призвал родителей не позволять, детям поддаваться ложным ценностям религии и манипуляции "чала молдо" (смысловой перевод – молдо, плохо разбирающийся в религиозных догмах) .

Отметим, начальная школа в селе Чон-Ташбыла открыта в 1929 году. В 1983 построено новое здание и общеобразовательное учреждение преобразовано в неполную среднюю школу. В 1993 году школе было присвоено имя Народного артиста Кыргызской Республики Суймонкула Чокморова.

В общеобразовательном учреждении работают 18 учителей. На 2017-2018 учебный год ожидается 115 учащихся.

В сентябре прошлого года при посещении Президентом КР А.Ш. Атамбаевым в День знаний данной школы жители села обратились с просьбой построить новую школу со спортивным залом, учитывая состояние имеющегося здания, а также быстрый темп роста населения.

Главой государства было дано поручение Правительству КР построить в течение года 150-местную школу. В 2017 году было начато строительство нового здания на сумму 38,6 млн сомов. При этом инфраструктура школы содержит большие светлые кабинеты, лаборатории, библиотеку, спортивный зал, душевые кабины с горячей водой, внутренние туалеты, спортивную площадку во дворе.

Главой государства будет вручен подарок школе в связи с открытием нового здания и началом нового учебного года в виде интерактивной доски и 300 экземпляров книг художественной литературы для школьной библиотеки.