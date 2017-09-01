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Американец съел двух живых пауков ради работы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365636_am...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445782-ru.html

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1 сентября 2017, 10:48       Комментарии

Американец Дэниел Робертс (Daniel Roberts) съел двух пауков вида "черная вдова" на глазах у публики, чтобы получить работу. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на телеканал Fox 26.
Мужчина пришел на ежегодный кастинг Hobb's Grove - мероприятие, в ходе которого отбираются претенденты на участие в массовом выступлении на Хеллоуин. Специально для съемочной команды телеканала Робертс продемонстрировал свои умения на камеру.
Сачала он употребил специальное лекарство, чтобы яд черной вдовы не причинил ему вреда. В ходе демонстрации он позволил паукам походить по его лицу и во рту, а затем зажевал их.

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