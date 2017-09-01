Атамбаев призвал сельчан подметать около домов, чтобы не было стыдно

1 сентября 2017, 10:42 Комментарии

ЧОН-ТАШ, 1 сен - Sputnik. На открытии школы имени Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Чуйской области президент Алмазбек Атамбаев призвал местных жителей обратить внимание на наведения порядка.

Он напомнил, что мемориальный комплекс "Ата-Бейит" становится историческим центром, и обратился к жителям близлежащих сел.

"Когда я приезжаю с иностранными гостями, мне иногда становится стыдно. Например, в других регионах убирают возле домов. Хотя бы подмести нужно", - сказал Атамбаев.

Президент заметил, что часто внешний вид домов портят детали.

"Например, в Европе также есть саманные дома, но их покрывают черепицей. А у нас, бывает, покрывают шифером, где-то даже сломанным, и весь вид теряется", - отметил Атамбаев.

Глава государства призвал местных жителей делать свои села образцовыми.

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