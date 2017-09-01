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Атамбаев призвал сельчан подметать около домов, чтобы не было стыдно

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445781-ru.html

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1 сентября 2017, 10:42       Комментарии

ЧОН-ТАШ, 1 сен - Sputnik. На открытии школы имени Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Чуйской области президент Алмазбек Атамбаев призвал местных жителей обратить внимание на наведения порядка.
Он напомнил, что мемориальный комплекс "Ата-Бейит" становится историческим центром, и обратился к жителям близлежащих сел.
"Когда я приезжаю с иностранными гостями, мне иногда становится стыдно. Например, в других регионах убирают возле домов. Хотя бы подмести нужно", - сказал Атамбаев.
Президент заметил, что часто внешний вид домов портят детали.
"Например, в Европе также есть саманные дома, но их покрывают черепицей. А у нас, бывает, покрывают шифером, где-то даже сломанным, и весь вид теряется", - отметил Атамбаев.
Глава государства призвал местных жителей делать свои села образцовыми.
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