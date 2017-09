Участницы шоу "Ты супер! Танцы" поздравили кыргызстанцев с Курман айтом

1 сентября 2017, 10:52 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Участницы телепроекта "Ты супер! Танцы" из Кыргызстана Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы поздравили соотечественников с праздником Курман айт.

"Это большой и важный праздник для кыргызстанцев. Пусть все плохое останется позади, и в этот день вы будете рядом с близкими, родными людьми. Желаем вам всего самого наилучшего, процветания и любви", - сказали конкурсантки.

Шоу "Ты супер! Танцы" стартует на телеканале НТВ в субботу, 2 сентября, в 20.00 по московскому времени (23.00 бшк). Сайт Sputnik Кыргызстан будет вести трансляцию телепроекта.

Телеканалы Кыргызстана покажут конкурс в разное время. В 21.00 он начнется на НТВ по спутниковому телевидению "Континент", а в 22.00 - на телеканале НТС-НТВ, транслирующемся компаниями "Ала-ТВ", и "Акнет".

