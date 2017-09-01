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Участницы шоу "Ты супер! Танцы" поздравили кыргызстанцев с Курман айтом

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445780-ru.html

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Президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 10:52       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Участницы телепроекта "Ты супер! Танцы" из Кыргызстана Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы поздравили соотечественников с праздником Курман айт.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© SputnikУчастницы шоу "Ты супер! Танцы" поздравили кыргызстанцев с Курман айтом "Это большой и важный праздник для кыргызстанцев. Пусть все плохое останется позади, и в этот день вы будете рядом с близкими, родными людьми. Желаем вам всего самого наилучшего, процветания и любви", - сказали конкурсантки.
Шоу "Ты супер! Танцы" стартует на телеканале НТВ в субботу, 2 сентября, в 20.00 по московскому времени (23.00 бшк). Сайт Sputnik Кыргызстан будет вести трансляцию телепроекта.
Телеканалы Кыргызстана покажут конкурс в разное время. В 21.00 он начнется на НТВ по спутниковому телевидению "Континент", а в 22.00 - на телеканале НТС-НТВ, транслирующемся компаниями "Ала-ТВ", и "Акнет".
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