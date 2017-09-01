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Президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445779-ru.html

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Участницы шоу "Ты супер! Танцы" поздравили кыргызстанцев с Курман айтом

1 сентября 2017, 10:16       Комментарии

Президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт, сообщает пресс-служба главы государства.
Текст поздравления:
«Уважаемые соотечественники! Уважаемые мусульмане Кыргызстана! От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников мусульман — Курман айтом!
Этот праздник передает от поколения к поколению непреходящие мусульманские ценности. Побуждает людей к духовному и нравственному самосовершенствованию. Призывает к терпимости и милосердию, уважительному отношению к старшим и почитанию памяти усопших. Такие праздники укрепляют веру народа в лучшее и подвигают людей на добрые поступки.
Символично, что Курман айт в этом году совпал с Днем знаний. В священной книге ислама – Коране знанию и учебе уделяется особое внимание. "Читай!" — приказал Всевышний пророку Мухамеду. Знания помогают сделать нашу жизнь светлее, открывают путь к миру, добру, взаимному уважению и согласию. Способствуют отличать хорошее от плохого, свет от мрака, постигать истинные ценности веры.
Уважаемые соотечественники!
Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие намерения и добрые пожелания. А нашим соотечественникам, исполняющим свой мусульманский долг в Мекке, пожелаем благополучного возвращения на родину.
Желаю всем кыргызстанцам – единства и сплоченности, а нашему Кыргызстану – мирного развития и процветания!
С праздником Курман айт, дорогие соотечественники!»

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