1 сентября 2017, 10:16 Комментарии

Президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт, сообщает пресс-служба главы государства.

Текст поздравления:

«Уважаемые соотечественники! Уважаемые мусульмане Кыргызстана! От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников мусульман — Курман айтом!

Этот праздник передает от поколения к поколению непреходящие мусульманские ценности. Побуждает людей к духовному и нравственному самосовершенствованию. Призывает к терпимости и милосердию, уважительному отношению к старшим и почитанию памяти усопших. Такие праздники укрепляют веру народа в лучшее и подвигают людей на добрые поступки.

Символично, что Курман айт в этом году совпал с Днем знаний. В священной книге ислама – Коране знанию и учебе уделяется особое внимание. "Читай!" — приказал Всевышний пророку Мухамеду. Знания помогают сделать нашу жизнь светлее, открывают путь к миру, добру, взаимному уважению и согласию. Способствуют отличать хорошее от плохого, свет от мрака, постигать истинные ценности веры.

Уважаемые соотечественники!

Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие намерения и добрые пожелания. А нашим соотечественникам, исполняющим свой мусульманский долг в Мекке, пожелаем благополучного возвращения на родину.

Желаю всем кыргызстанцам – единства и сплоченности, а нашему Кыргызстану – мирного развития и процветания!

С праздником Курман айт, дорогие соотечественники!»