В Бишкеке завершилось состязание между акынами-импровизаторами из Кыргызстана и Казахстана

1 сентября 2017, 9:55 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. В Бишкеке накануне состоялся финал состязания Айтыш-2017, посвященное 80-летию Народного артиста КР Тууганбая Абдиева. В конкурсе принимали участие акыны-импровизаторы из Кыргызстана и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР, победу одержали следующие участники:

Кыргызстан

1 место Амантай Кутманалиев

2 место Болот Назаров

3 место Идирис Айитбаев

Гран-при Асылбек Маратов

Казахстан

1 место Рустем Кайыртай уулу

2 место Сара Токтомушова

3 место Айбек Калиев

Гран-при Мухтар Ниязов

Специальные призы

Приз Ашыраалы Айталиева - Изат Айдаркулова

Приз Бексултана Жакиева - Азамат Болгонбаев

Приз Тууганбая Абдиева - Сара Токтомушова

Приз Эстебеса Турсуналиева - Анар Жаппаркулова

Остальные участники, также были награждены денежными и памятными призами.

Общий призовой фонд конкурса составил 2 млн сомов.

Напомним, что мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Общественного фонда "Айтыш", Общественного фонда "Ак-фонд" и Республиканского фонда им.Туганбая Абдиева.