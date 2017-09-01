В Бишкеке завершилось состязание между акынами-импровизаторами из Кыргызстана и Казахстана

1 сентября 2017, 9:55 Комментарии
Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. В Бишкеке накануне состоялся финал состязания Айтыш-2017, посвященное 80-летию Народного артиста КР Тууганбая Абдиева. В конкурсе принимали участие акыны-импровизаторы из Кыргызстана и Казахстана.
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР, победу одержали следующие участники:
Кыргызстан
1 место Амантай Кутманалиев
2 место Болот Назаров
3 место Идирис Айитбаев
Гран-при Асылбек Маратов
Казахстан
1 место Рустем Кайыртай уулу
2 место Сара Токтомушова
3 место Айбек Калиев
Гран-при Мухтар Ниязов
Специальные призы
Приз Ашыраалы Айталиева - Изат Айдаркулова
Приз Бексултана Жакиева - Азамат Болгонбаев
Приз Тууганбая Абдиева - Сара Токтомушова
Приз Эстебеса Турсуналиева - Анар Жаппаркулова
Остальные участники, также были награждены денежными и памятными призами.
Общий призовой фонд конкурса составил 2 млн сомов.
Напомним, что мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР, Общественного фонда "Айтыш", Общественного фонда "Ак-фонд" и Республиканского фонда им.Туганбая Абдиева.