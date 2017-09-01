Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

1 сентября 2017, 9:59 Комментарии
Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил мусульман с праздником Курман айт
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в поздравлении главы государства говорится:
Уважаемые соотечественники!
Уважаемые мусульмане Кыргызстана!
От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников мусульман - Курман айтом!
Этот праздник передает от поколения к поколению непреходящие мусульманские ценности. Побуждает людей к духовному и нравственному самосовершенствованию. Призывает к терпимости и милосердию, уважительному отношению к старшим и почитанию памяти усопших. Такие праздники укрепляют веру народа в лучшее и подвигают людей на добрые поступки.
Символично, что Курман айт в этом году совпал с Днем знаний. В священной книге ислама – Коране знанию и учебе уделяется особое внимание. "Читай!" - приказал Всевышний пророку Мухаммеду. Знания помогают сделать нашу жизнь светлее, открывают путь к миру, добру, взаимному уважению и согласию. Способствуют отличать хорошее от плохого, свет от мрака, постигать истинные ценности веры.
Уважаемые соотечественники!
Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие намерения и добрые пожелания. А нашим соотечественникам, исполняющим свой мусульманский долг в Мекке, пожелаем благополучного возвращения на родину.
Желаю всем кыргызстанцам – единства и сплоченности, а нашему Кыргызстану – мирного развития и процветания!
С праздником Курман айт, дорогие соотечественники!".