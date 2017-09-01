Турсунбеков: Курман-айт призван направлять человека в его стремлениях совершать благие дела

1 сентября 2017, 10:05 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил соотечественников с праздником Курман айт.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, в поздравлении спикера говорится:

"Уважаемые соотечественники! Дорогие братья мусульмане!

От имени Жогорку Кенеша и от себя лично поздравляю Вас с призывающим к состраданию и милосердию праздником – Курман айт.

Курман-айт один из главных праздников мусульман и призван направлять человека в его стремлениях совершать благие дела. В этот день с чистыми помыслами и надеждой в каждом доме собираются за досторконом семья и близкие. Праздник демонстрирует высокие примеры добра и милосердия. Мусульмане с добрыми пожеланиями раздают пожертвования нуждающимся, возносят молитвы за усопших близких.

Дорогие кыргызстанцы!

Пусть нынешний праздник Курман Айт останется в памяти лишь приятными воспоминаниями, и этот день станет источником всего хорошего. Всё мусульманское сообщество пусть развивается в согласии и гармонии, а в мире будет благополучие! Пусть наш солнечный Кыргызстан станет одним из развитых государств, и в нашем Отечестве пусть продолжатся традиции в духе высокой нравственности.

Желаю, чтобы совершаемый нашими согражданами в далекой Мекке Хадж, пройдет успешно и будет принят Богом.

Пусть исполнится каждое пожелание, озвученное за праздничным столом, и принята Всевышним каждая молитва, прочтённая по усопшим.

Ещё раз с праздником Курман айт! Живите во здравии и благоденствии!".