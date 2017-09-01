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Турсунбеков: Курман-айт призван направлять человека в его стремлениях совершать благие дела

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tursunbek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445776-ru.html

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1 сентября 2017, 10:05       Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил соотечественников с праздником Курман айт.
Как сообщает пресс-служба парламента КР, в поздравлении спикера говорится:
"Уважаемые соотечественники! Дорогие братья мусульмане!
От имени Жогорку Кенеша и от себя лично поздравляю Вас с призывающим к состраданию и милосердию праздником – Курман айт.
Курман-айт один из главных праздников мусульман и призван направлять человека в его стремлениях совершать благие дела. В этот день с чистыми помыслами и надеждой в каждом доме собираются за досторконом семья и близкие. Праздник демонстрирует высокие примеры добра и милосердия. Мусульмане с добрыми пожеланиями раздают пожертвования нуждающимся, возносят молитвы за усопших близких.
Дорогие кыргызстанцы!
Пусть нынешний праздник Курман Айт останется в памяти лишь приятными воспоминаниями, и этот день станет источником всего хорошего. Всё мусульманское сообщество пусть развивается в согласии и гармонии, а в мире будет благополучие! Пусть наш солнечный Кыргызстан станет одним из развитых государств, и в нашем Отечестве пусть продолжатся традиции в духе высокой нравственности.
Желаю, чтобы совершаемый нашими согражданами в далекой Мекке Хадж, пройдет успешно и будет принят Богом.
Пусть исполнится каждое пожелание, озвученное за праздничным столом, и принята Всевышним каждая молитва, прочтённая по усопшим.
Ещё раз с праздником Курман айт! Живите во здравии и благоденствии!".

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