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Президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айтПрезидент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айтТурсунбеков: Курман-айт призван направлять человека в его стремлениях совершать благие делаТурсунбеков: Курман-айт призван направлять человека в его стремлениях совершать благие дела

Президент принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445775-ru.html

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1 сентября 2017, 10:12       Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 сентября, принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта в мечети села Арашан Аламудунского района Чуйской области страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Далее Глава государства почтил память героев, погибших 7 апреля 2010 года в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Президент также посетил Мемориал памяти погибших в ходе событий 1916 года в комплексе "Ата-Бейит", где также была прочитана поминальная молитва.

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