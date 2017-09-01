Президент принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта

1 сентября 2017, 10:12 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 сентября, принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта в мечети села Арашан Аламудунского района Чуйской области страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Далее Глава государства почтил память героев, погибших 7 апреля 2010 года в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Президент также посетил Мемориал памяти погибших в ходе событий 1916 года в комплексе "Ата-Бейит", где также была прочитана поминальная молитва.