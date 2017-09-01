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Алмазбек Атамбаев: "Сегодня молодым ребятам кружат головы лжеимамы"Алмазбек Атамбаев: "Сегодня молодым ребятам кружат головы лжеимамы"Коллектив Нарынского управления соцразвития пожаловался на нехватку компьютеровКоллектив Нарынского управления соцразвития пожаловался на нехватку компьютеров

За 25 лет независимости впервые средняя зарплата учителя приравнена средней зарплате по стране — Атамбаев

Источник:
http://kabar.kg/news/za-25-let...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445774-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: "Сегодня молодым ребятам кружат головы лжеимамы"

1 сентября 2017, 10:24       Комментарии

Чуйская область, 01.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За 25 лет независимости впервые средняя зарплата учителя была приравнена средней зарплате по стране. Об этом на церемонии открытия нового здания средней школы имени Суймонкула Чокморова в одноименном селе (бывшее с.Чон-Таш) Аламудунского района Чуйской области сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, в Кыргызстане на систему образования выделяется 24% из бюджета и что такого в мире нигде нет.
"Это своего рода наш тренд, что надо быть образованным. Есть школы, которые нужно отремонтировать, мы это делаем. Сотни школ было построены. В большинстве из них будут и интернет, и современные учебники, и новая программа. За эти годы президентства удалось добиться того, что впервые за 25 лет средняя зарплата учителя была приравнена средней заработной плате по стране", - сказал он.

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