За 25 лет независимости впервые средняя зарплата учителя приравнена средней зарплате по стране — Атамбаев

1 сентября 2017, 10:24 Комментарии

Чуйская область, 01.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За 25 лет независимости впервые средняя зарплата учителя была приравнена средней зарплате по стране. Об этом на церемонии открытия нового здания средней школы имени Суймонкула Чокморова в одноименном селе (бывшее с.Чон-Таш) Аламудунского района Чуйской области сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в Кыргызстане на систему образования выделяется 24% из бюджета и что такого в мире нигде нет.

"Это своего рода наш тренд, что надо быть образованным. Есть школы, которые нужно отремонтировать, мы это делаем. Сотни школ было построены. В большинстве из них будут и интернет, и современные учебники, и новая программа. За эти годы президентства удалось добиться того, что впервые за 25 лет средняя зарплата учителя была приравнена средней заработной плате по стране", - сказал он.