А.Атамбаев принял участие в праздничном айт намазе по случаю Курман айта

1 сентября 2017, 10:00 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 сентября, принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта в мечети села Арашан Аламединского района Чуйской области страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Далее глава государства почтил память героев, погибших 7 апреля 2010 года в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Президент также посетил мемориал памяти погибших в ходе событий 1916 года в комплексе "Ата-Бейит", где была прочитана поминальная молитва.