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Омурбек Бабанов поздравил школьников с Днем знанийОмурбек Бабанов поздравил школьников с Днем знанийАлмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айтАлмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

А.Атамбаев принял участие в праздничном айт намазе по случаю Курман айта

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445773-ru.html

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1 сентября 2017, 10:00       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 сентября, принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта в мечети села Арашан Аламединского района Чуйской области страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Далее глава государства почтил память героев, погибших 7 апреля 2010 года в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Президент также посетил мемориал памяти погибших в ходе событий 1916 года в комплексе "Ата-Бейит", где была прочитана поминальная молитва.

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