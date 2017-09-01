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Коллектив Нарынского управления соцразвития пожаловался на нехватку компьютеров

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445771-ru.html

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1 сентября 2017, 10:22       Комментарии

Министр социального развития Таалайгуль Исакунова встретилась с трудовым коллективом Нарынского районного управления социального развития. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.
Начальник Нарынского РУСР Максатбек Сейдилдаев сообщил о том, что в настоящее время 44 сотрудников на их территории обслуживают около 50 тысяч социально уязвимых граждан. В том числе свыше 1,5 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья.
"В ходе беседы с коллективом Нарынского районного управления социального развития сотрудники пожаловались на нехватку компьютеров. На что глава ведомства ответила, что в настоящее время прорабатывается вопрос по обеспечению необходимой компьютерной техникой подведомственные учреждения, так как аналогичный вопрос поднимают и другие территориальные подразделения ведомства", - сообщила пресс-служба.
Глава минтруда и соцразвития подчеркнула, что в настоящее время активно ведется работа по внедрению информационной системы рынка труда, которая даст возможность гражданам увидеть полную картину в сфере занятости.
К примеру, если человек интересуется вопросами трудоустройства, то он сможет через интернет ресурсы получит полную информацию о предлагаемых вакансиях по всей стране.
"Поэтому сейчас нам необходимо усилить работу ITспециалистов", - сказала Т.Исакунова.
Она также напомнила, что в рамках реализации проекта "Таза коом" в республике будет использованы цифровые технологии с целью минимизации прямых контактов населения с чиновниками, что приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции.

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