Коллектив Нарынского управления соцразвития пожаловался на нехватку компьютеров

1 сентября 2017, 10:22 Комментарии

Министр социального развития Таалайгуль Исакунова встретилась с трудовым коллективом Нарынского районного управления социального развития. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

Начальник Нарынского РУСР Максатбек Сейдилдаев сообщил о том, что в настоящее время 44 сотрудников на их территории обслуживают около 50 тысяч социально уязвимых граждан. В том числе свыше 1,5 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"В ходе беседы с коллективом Нарынского районного управления социального развития сотрудники пожаловались на нехватку компьютеров. На что глава ведомства ответила, что в настоящее время прорабатывается вопрос по обеспечению необходимой компьютерной техникой подведомственные учреждения, так как аналогичный вопрос поднимают и другие территориальные подразделения ведомства", - сообщила пресс-служба.

Глава минтруда и соцразвития подчеркнула, что в настоящее время активно ведется работа по внедрению информационной системы рынка труда, которая даст возможность гражданам увидеть полную картину в сфере занятости.

К примеру, если человек интересуется вопросами трудоустройства, то он сможет через интернет ресурсы получит полную информацию о предлагаемых вакансиях по всей стране.

"Поэтому сейчас нам необходимо усилить работу ITспециалистов", - сказала Т.Исакунова.

Она также напомнила, что в рамках реализации проекта "Таза коом" в республике будет использованы цифровые технологии с целью минимизации прямых контактов населения с чиновниками, что приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции.