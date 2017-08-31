Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айтПрезидент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айтТурсунбеков: Курман-айт призван направлять человека в его стремлениях совершать благие делаТурсунбеков: Курман-айт призван направлять человека в его стремлениях совершать благие дела

Cassini раскрыл последнюю тайну Сатурна

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365596_ca...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445770-ru.html

Похожие новости

Теракты в Бишкеке: сколько попыток дестабилизировать ситуацию предпринято террористами в последние годы

За последние годы Кыргызстан достиг значительных успехов в геополитическом плане – эксперт

Атамбаев: "Мир, согласие и стабильность – вот самое главное, чего мы достигли за последние годы"

Атамбаев в последний раз выступил на годовщине Дня независимости страны на посту президента

Атамбаев: За последние 6 лет мы решили проблемы, которые не решались два десятилетия

1 сентября 2017, 10:12       Комментарии

Предварительный анализ данных, полученных в ходе последних пролетов станции Cassini между атмосферой Сатурна и его кольцами показал, что возраст последних составляет примерно сто миллионов лет. Об этом сообщает BBC News.
Данные, полученные со станции, позволили ученым определить массу колец Сатурна. Чем она меньше, тем моложе образования на орбите газового гиганта. Ученые считают, что наблюдаемые в настоящее время кольца планеты являются продуктами распада одного или нескольких крупных тел, вероятно, одного из спутников планеты, который разрушился примерно сто миллионов лет назад.
Ранее специалисты полагали, что возраст колец Сатурна составляет примерно 4,5 миллиарда лет. В начале 2017 года было опубликовано исследование, в котором геофизики допустили, что возраст одного из спутников Сатурна, имеющего подповерхностный океан, Энцелада, примерно равен ста миллионам лет.
Основная цель миссии Cassini заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты - Титана. Одноименная станция запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана. Уничтожение Cassini запланировано на 15 сентября 2017 года (станция утонет в атмосфере газового гиганта).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум