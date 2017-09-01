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Омурбек Бабанов поздравил школьников с Днем знаний

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445769-ru.html

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Президент А.Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Курман айтом

1 сентября 2017, 10:04       Комментарии

В день знаний Омурбек Бабанов поздравил школьников с праздником, он выступил с приветственным словом в АФМШЛ №61.
Он отметил, что это очень важный день, так как дети – будущее страны.
"Школа – это не просто знания, это друзья, первая любовь, это когда появляются новые родители в лице учителей. Я хочу, чтобы наши дети были очень счастливы, чтобы они с огромным удовольствием шли учиться в наши школы, чтобы мы как родители сделали все, что в наших силах для того, чтобы они получили знания. Потому что будущее поколение будет строить нашу страну", — отметил О.Бабанов.
Также политик поблагодарил учителей за их работу.
"Я хочу особо поблагодарить коллектив школы, учителей за их огромный труд, за то, что они не только воспитывают детей, а относятся к ученикам с родительскими чувствами. За то, что наши дети получают лучшие знания в точных науках. Я хочу особенно поблагодарить руководителя школы Юрия Николаевича Низовского за то, что он берется и не сдается. Также хочу всех родителей поздравить с праздником, 1 сентября для нас — волнительный день. Я всех поздравляю с Днем знаний", — добавил Омурбек Бабанов.
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