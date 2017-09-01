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В Бишкеке на Старой площади прошел праздничный намаз на Курман айт

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445768-ru.html

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1 сентября 2017, 9:13       Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. В Бишкеке на Старой площади прошел праздничный намаз на Курман айт.
Сегодня мусульмане Кыргызстана празднуют один из главных мусульманских праздников Курман айт (Ид аль-адха, праздник жертвоприношения).
В Бишкеке десятки тысяч верующих совершили праздничную молитву, которая прошла на Старой площади в 7:30 по местному времени. Люди начали собираться с 6 утра. До начала намаза представители духовенства выступили с мини-рассказами, баянами и хадисами, затем собравшихся поздравили представители властей и верховный муфтий КР Максатбек ажы Токтомушев. После чего под руководство муфтия прошел айт намаз.
Праздничный намаз прошел также во всех мечетях столицы.
Курман айт — мусульманский праздник жертвоприношения. В этот день принято вспоминать усопших, помогать нуждающимся и раздавать мясо жертвенного животного.

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