1 сентября 2017, 9:13 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. В Бишкеке на Старой площади прошел праздничный намаз на Курман айт.

Сегодня мусульмане Кыргызстана празднуют один из главных мусульманских праздников Курман айт (Ид аль-адха, праздник жертвоприношения).

В Бишкеке десятки тысяч верующих совершили праздничную молитву, которая прошла на Старой площади в 7:30 по местному времени. Люди начали собираться с 6 утра. До начала намаза представители духовенства выступили с мини-рассказами, баянами и хадисами, затем собравшихся поздравили представители властей и верховный муфтий КР Максатбек ажы Токтомушев. После чего под руководство муфтия прошел айт намаз.

Праздничный намаз прошел также во всех мечетях столицы.

Курман айт — мусульманский праздник жертвоприношения. В этот день принято вспоминать усопших, помогать нуждающимся и раздавать мясо жертвенного животного.