Атамбаев принял участие в церемонии открытия нового здания школы в селе им.С.Чокморова

1 сентября 2017, 9:46 Комментарии

Чуйская область, 01.09.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия нового здания средней школы имени Суймонкула Чокморова в одноименном селе (бывшее с.Чон-Таш) Аламудунского района Чуйской области и встретится с учителями и школьниками на линейке, посвященной Дню знаний.

Начальная школа была открыта в 1929 году. В 1983 построено новое здание, и школа преобразована в неполную среднюю школу. В 1993 году школе было присвоено имя Народного артиста КР Суймонкула Чокморова.

В школе работает 18 учителей. На 2017-2018 учебный год ожидается 115 учащихся.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года при посещении президентом в День знаний данной школы жители села обратились с просьбой построить новую со спортивным залом, учитывая состояние имеющегося здания, а также быстрый темп роста населения.

Главой государства было дано поручение правительству КР построить в течении года 150-местную школу. В 2017 году было начато строительство нового здания школы на сумму 38,6 млн сомов. При этом инфраструктура школы содержит большие светлые кабинеты, лаборатории, библиотеку, спортивный зал, душевые кабины с горячей водой, внутренние туалеты, спортивную площадку во дворе школы.

Кроме того Атамбаев подарил подарок школе в связи с открытием нового здания и началом нового учебного года в виде интерактивной доски и 300 экземпляров книг художественной литературы для школьной библиотеки.