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Муфтий М.Токтомушев: Курман айт способствует духовному очищению общества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445766-ru.html

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1 сентября 2017, 9:34       Комментарии

Муфтий Максатбек Токтомушев поздравил мусульман Кыргызстана с праздником Курман айт. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман.
"Пусть наш праздник будет благодатным, привнесет всем нам мир, спокойствие и изобилие. Испокон веков Курман айт считается одним из главных праздников мусульман, отражающий такие бесценные богатства, достижения человечества, как мир, единство, доброта и сострадание.
В нашем отечестве Курман айт занимает значимое место в развитии культурной и духовной ценностей, укреплении мира, единства в жизни нашего общества. Способствует духовному очищению общества, воспитанию нового поколения патриотическим чувствам, поощрению уважения к моральным принципам. Мусульмане, активно участвуя в благотворительной деятельности, укреплении семейных ценностей, вносят свой огромный вклад в развитие межэтнического и межконфессионального взаимоотношения.
Благословенный праздник Курман айт был дан Самим Всевышним Аллахом и олицетворяет торжество духовной чистоты, добра, сострадания, щедрости, доброжелательности и внимания к близким людям. Оказываемые помощи в эти дни вдовам, сиротам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья и в целом нуждающимся, наполняя добром и довольством сердца, пробуждают высокие чувства.
Пусть Всевышний Аллах примет все наши мольбы и пожелания и даст благо в изобилии! Пусть всегда будет мир, единство и сплоченность в нашем государстве! Всем Кыргызстанцам желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!" - говорится в поздравлении муфтия.

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