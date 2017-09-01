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ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365637_fs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445765-ru.html

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ФСБ: Выходцы из Центральной Азии готовили теракты в Москве на 1 сентября

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1 сентября 2017, 9:30       Комментарии

В московском регионе задержаны двое выходцев из Центральной Азии, готовившие теракты на 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Один из задержанных - как заявили в спецслужбе, он член "Исламского государства" - планировал нападения с холодным оружием, другой хотел устроить самоподрыв. По месту проживания второго террориста найдена самодельная бомба и компоненты для ее изготовления.
1 сентября в России, помимо Дня знаний, будет отмечаться исламский праздник Курбан-байрам.

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