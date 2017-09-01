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Кыргызстан поднялся в рейтинге военной мощи — Global Firepower Index

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445764-ru.html

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1 сентября 2017, 9:43       Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Кыргызстан занял 108-е место в рейтинге военной мощи 127 стран, составленном Global Firepower Index.
Лидерами рейтинга стали США, Россия и Китай. Кыргызстан находится между Ботсваной и Мозамбиком. В рейтинге, опубликованном Firepower в апреле этого года, республика занимала 109-ю строчку.
Таджикистан сегодня значится на 112-м месте, Казахстан - на 55-м, Узбекистан - на 48-м, а Туркменистан - на 86-м.
Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе, объема государственных затрат на армию, мощности военно-воздушных, морских сил, разнообразия видов вооружения и многих других критериев.
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