Кыргызстан поднялся в рейтинге военной мощи — Global Firepower Index

1 сентября 2017, 9:43 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Кыргызстан занял 108-е место в рейтинге военной мощи 127 стран, составленном Global Firepower Index.

Лидерами рейтинга стали США, Россия и Китай. Кыргызстан находится между Ботсваной и Мозамбиком. В рейтинге, опубликованном Firepower в апреле этого года, республика занимала 109-ю строчку.

Таджикистан сегодня значится на 112-м месте, Казахстан - на 55-м, Узбекистан - на 48-м, а Туркменистан - на 86-м.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе, объема государственных затрат на армию, мощности военно-воздушных, морских сил, разнообразия видов вооружения и многих других критериев.

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