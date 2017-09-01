Матч Кыргызстан — Мьянма посвятят детям и миру во всем мире

1 сентября 2017, 9:04 Комментарии

БИШКЕК, 1 сен - Sputnik. Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы будет посвящен миру и детям, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.

Матч отборочного раунда Чемпионата Азии - 2019 состоится 5 сентября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Вместе с игроками на поле выйдут дети, чтобы открыть официальный матч, который начнется в 20.00. Инициатива принадлежит Федерации футбола, Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и посольству Великобритании.

Президент ФФКР Семетей Султанов отметил, что футбол - командная игра, которая не признает разделения по национальному или социальным признакам.

Посол Великобритании в КР Робир Орд-Смит заявил, что защита интересов детей и молодежи очень важна для достижения мира и процветания.

"Вместе мы поможем кыргызстанской молодежи развивать толерантное мировоззрение, а также приобретать навыки для достижения успехов в жизни, в том числе через спорт. Ведь именно спорт закаляет характер, волю и оттачивает дисциплину", - отметил посол.

В 2016 году ЮНИСЕФ и Федерация футбола КР представили партнерскую инициативу, целью которой является информирование граждан о правах детей. Прошлогодние матчи национальной сборной с командами Филиппин, Ливана, Туркменистана и Макао были посвящены детям с инвалидностью, важности семейной заботы для каждого ребенка, защите прав девочек и здоровья несовершеннолетних.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });