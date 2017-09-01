Премьер принял участие в вечернем торжественном мероприятии по случаю Дня независимости в г.Ош

1 сентября 2017, 8:20 Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вчера, 31 августа, в городе Ош принял участие в вечернем торжественном мероприятии по случаю празднования Дня независимости страны. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР

В своем выступлении глава правительства отметил, что данный праздник является главным для страны.

"На пути обретения и укрепления независимости, мы через многое прошли. В то время когда будущее страны находилось под угрозой, наш свободолюбивый народ благодаря единству и терпению сумел пройти через политические и экономические трудности. Ведь не зря у нас в Конституции прописано, что единственным источником власти в стране является народ", - подчеркнул Сапар Исаков.

Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день страна находится на пути истинной демократии и стабильного развития экономики, благодаря чему сумела добиться многих позитивных изменений.

Основными достижениями за последние годы, Глава Правительства назвал вхождение страны в Евразийский экономический союз, обеспечение энергетической безопасности, прозрачности выборного процесса, реабилитацию стратегических магистралей, строительство альтернативной автодороги "Север-Юг", социальных объектов, повышение боеспособности Вооруженных сил страны, борьбу с коррупцией и многое другое.

Исаков особо подчеркнул, что новый состав Правительства намерен провести поэтапную реформу различных секторов экономики, посредством реализации правительственной программы "Жаны доорго кырк кадам", основной задачей которой является повсеместное развитие экономики во всех регионах страны.

Кроме того глава правительства напомнил, что 15 октября текущего года состоятся выборы Президента Кыргызской Республики и призвал всех присутствующих добросовестно осуществить свой гражданский долг.

Завершая свое выступление, Исаков пожелал всем кыргызстанцам спокойствия, мира и благополучия.