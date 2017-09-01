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Верховный муфтий Кыргызстана поздравил граждан с праздником Курман айт

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/verkhovny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445760-ru.html

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1 сентября 2017, 8:32       Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. Верховный муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев поздравил граждан страны с праздником Курман айт.
Как сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК), в поздравлении муфтия говорится:
"Дорогие соотечественники, родные братья-мусульмане, дорогие братья и сестры! Поздравляю от имени Духовного управления мусульман Кыргызстана, а также от своего имени всех кыргызстанцев с великим праздником Курман айт. Пусть наш праздник будет благодатным, привнесет всем нам мир, спокойствие и изобилие.
Испокон веков, Курманайт считается одним из главных праздников мусульман, отражающий такие бесценные богатства, достижения человечества, как мир, единство, доброта и сострадание.
В нашем отечестве Курман айт занимает значимое место в развитии культурной и духовной ценностей, укреплении мира, единства в жизни нашего общества. Способствует духовному очищению общества, воспитанию нового поколения патриотическим чувствам, поощрению уважения к моральным принципам. Мусульмане, активно участвуя в благотворительной деятельности, укреплении семейных ценностей вносят свой огромный вклад в развитие межэтнического и межконфессионального взаимоотношения.
Благословенный праздник Курман айт был дан Самим Всевышним Аллахом и олицетворяет торжество духовной чистоты, добра, сострадания, щедрости, доброжелательности и внимания к близким людям. Оказываемые помощи в эти дни вдовам, сиротам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья и в целом нуждающимся, наполняя добром и довольством сердца, пробуждают высокие чувства.
Пусть Всевышний Аллах примет все наши мольбы и пожелания и даст благо в изобилии! Пусть всегда будет мир, единство и сплоченность в нашем государстве!
Всем кыргызстанцам желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!"

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