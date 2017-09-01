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Сапар Исаков: "Сегодня мы изо дня в день наблюдаем устойчивое развитие города Ош"

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445759-ru.html

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1 сентября 2017, 8:47       Комментарии

Бишкек, 01.09.17. /Кабар/. "Сегодня мы изо дня в день наблюдаем устойчивое развитие города Ош. Я хочу, чтобы в ближайшем будущем он стал одним из самых передовых городов в Центральной Азии", - заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 31 августа, во время открытия моста на улице Сай-Бою города Ош.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, Исаков отметил, что свидетельством планомерного развития города является строительство социальных и инфраструктурных объектов, открытие дипломатических представительств и налаживание авиасообщения со странами ближнего и дальнего зарубежья.
"Я уверен, что в ближайшие пять лет в Оше произойдут еще больше значительных, позитивных изменений. Будет реализован проект "Умный город", в рамках которого предусмотрено улучшение дорожной инфраструктуры на улицах города. Все это будет выполнено в ближайшем будущем", - подчеркнул премьер.
Глава правительства выразил благодарность руководству мэрии города Ош за надлежащий контроль над качеством и своевременным завершением строительных работ и эффективным использованием финансовых средств.
Кроме того Исаков ознакомился с проектами по строительству других социальных, спортивных и инфраструктурных объектов города Ош и осмотрел новое здание спортивной школы-интерната. Данная школа была построена за счет средств республиканского бюджета и рассчитана на 50 учебных мест.
Премьер-министр подчеркнул особую важность пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения и расширения сети подобных спортивных заведений.

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