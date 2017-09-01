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Новости Кыргызстана

На Старой площади проходит айт намазНа Старой площади проходит айт намаз

На праздничный айт намаз вышло более 30 тысяч человек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365641_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445757-ru.html

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1 сентября 2017, 8:11       Комментарии

Сегодня, 1 сентября, на праздничный намаз в честь празднования Курман айта на старую площадь Бишкека вышло более 30 тысяч человек.
Те, кто не смогли прийти в цент столицы, молились во всех мечетях города. Об этом рассказал мэр г. Бишкек Албек Ибраимов. Безопасность, собравшихся обеспечивали более 2000 сотрудников милиции.
Желающие занять место поближе к сцене начали приходить на площадь до 6 часов утра.
Мэр столицы также отметил, что это большой и светлой праздник, например, многие городские кафе с утра делятся бесплатной едой.
Стоит напомнить, что Курман айт является один из главных праздников для мусульман.

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