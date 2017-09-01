Праздничный айт-намаз на Старой площади Бишкека

1 сентября 2017, 6:59 Комментарии

Согласно программе муфтията, в 6.00 начался сбор верующих, после представители духовенства час выступали с мини-рассказами и хадисами. Затем кыргызстанцев поздравили верховный муфтий Максатбек Токтомушев и представители власти. В 7.30 начался айт-намаз.

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