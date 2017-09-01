Кыргызстан одним из приоритетных направлений развития страны определил обеспечение энергобезопасности, - Ч.Султанбекова

1 сентября 2017, 4:25 Комментарии

В ответ на мировые вызовы Кыргызская Республика одним из приоритетных направлений развития страны определила обеспечение энергетической безопасности, с минимальным воздействием на окружающую среду. Об этом вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сказала на Международном форуме "Женщины за энергию будущего", который проходит в городе Астана (Казахстан). "Демонстрация и обмен мировым опытом должны явиться залогом успешного и устойчивого развития всех стран в перспективе. Окружающая среда является основой для обеспечения роста населения и повышения уровня его жизни", - отметила она.

Касаясь вопросов гендерного равенства вице-премьер-министр подчеркнула, что равенство женщин и мужчин, расширение прав и возможностей женщин всегда находятся в центре внимания правительства Кыргызстана.

"Учитывая, что женщины составляют половину населения планеты и обладают бесценными знаниями и опытом, крайне важно добиваться, чтобы система международного природоохранного права закрепляла за ними право на всестороннее и равное участие во всех областях практики. Вопросы, затрагивающие женщин и гендерные аспекты, должны играть центральную роль при разработке международного природоохранного права. В Кыргызстане разработаны показатели, учитывающие гендерные аспекты, для расширения прав и возможностей женщин", - отметила Чолпон Султанбекова. форуме "Женщины за энергию будущего" также были обсуждены вопросы загрязнения окружающей среды, угрозы повышения бедности, усиления неравенства среди населения и увеличения количества конфликтов в мире, внедрение элементов зеленой и низкоуглеродной энергетики.