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Новости Кыргызстана

В городе Токмок пройдет молодежный форум "Жаш тилек"В городе Токмок пройдет молодежный форум "Жаш тилек"

Кыргызстан одним из приоритетных направлений развития страны определил обеспечение энергобезопасности, - Ч.Султанбекова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445753-ru.html

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1 сентября 2017, 4:25       Комментарии

В ответ на мировые вызовы Кыргызская Республика одним из приоритетных направлений развития страны определила обеспечение энергетической безопасности, с минимальным воздействием на окружающую среду. Об этом вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сказала на Международном форуме "Женщины за энергию будущего", который проходит в городе Астана (Казахстан). "Демонстрация и обмен мировым опытом должны явиться залогом успешного и устойчивого развития всех стран в перспективе. Окружающая среда является основой для обеспечения роста населения и повышения уровня его жизни", - отметила она.
Касаясь вопросов гендерного равенства вице-премьер-министр подчеркнула, что равенство женщин и мужчин, расширение прав и возможностей женщин всегда находятся в центре внимания правительства Кыргызстана.
"Учитывая, что женщины составляют половину населения планеты и обладают бесценными знаниями и опытом, крайне важно добиваться, чтобы система международного природоохранного права закрепляла за ними право на всестороннее и равное участие во всех областях практики. Вопросы, затрагивающие женщин и гендерные аспекты, должны играть центральную роль при разработке международного природоохранного права. В Кыргызстане разработаны показатели, учитывающие гендерные аспекты, для расширения прав и возможностей женщин", - отметила Чолпон Султанбекова. форуме "Женщины за энергию будущего" также были обсуждены вопросы загрязнения окружающей среды, угрозы повышения бедности, усиления неравенства среди населения и увеличения количества конфликтов в мире, внедрение элементов зеленой и низкоуглеродной энергетики.

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