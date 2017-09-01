В городе Токмок пройдет молодежный форум "Жаш тилек"

1 сентября 2017, 2:57 Комментарии

В целях повышения способностей молодежи влиять на политические приоритеты страны, молодежь Кыргызстана готовит обращение кандидатом в президенты, в котором будут озвучены основные проблемы молодежи.

Как сообщили организаторы, в каждой области страны пройдет молодежный форум "Жаш тилек". Примут участие молодые деятели, бизнесмены, активисты, представители молодежных "крыльев" политических партий и молодежных организаций.

В результате проведенных форумов будут подготовлены резолюции, на основе которых сформируется манифест к кандидатам в президенты, чтобы они учли интересы молодежи в формировании приоритетных целей развития страны.

Областные форумы проводят местные молодежные организации: ОЮЛ "Совет молодежных организаций и комитетов по делам молодежи КР", ОО Youth of Osh, ОО "Таласский молодежный совет молодежи", ОО "Нарын жаштар ордосу", МВО "Лидерство".