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Какие мероприятия прошли в Бишкеке в честь Дня независимости Кыргызстана? (фото)Какие мероприятия прошли в Бишкеке в честь Дня независимости Кыргызстана? (фото)

В городе Токмок пройдет молодежный форум "Жаш тилек"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445752-ru.html

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1 сентября 2017, 2:57       Комментарии

В целях повышения способностей молодежи влиять на политические приоритеты страны, молодежь Кыргызстана готовит обращение кандидатом в президенты, в котором будут озвучены основные проблемы молодежи.
Как сообщили организаторы, в каждой области страны пройдет молодежный форум "Жаш тилек". Примут участие молодые деятели, бизнесмены, активисты, представители молодежных "крыльев" политических партий и молодежных организаций.
В результате проведенных форумов будут подготовлены резолюции, на основе которых сформируется манифест к кандидатам в президенты, чтобы они учли интересы молодежи в формировании приоритетных целей развития страны.
Областные форумы проводят местные молодежные организации: ОЮЛ "Совет молодежных организаций и комитетов по делам молодежи КР", ОО Youth of Osh, ОО "Таласский молодежный совет молодежи", ОО "Нарын жаштар ордосу", МВО "Лидерство".

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