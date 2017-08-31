Какие мероприятия прошли в Бишкеке в честь Дня независимости Кыргызстана? (фото)

31 августа 2017, 23:11 Комментарии

В столичных парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах 31 августа состоялись праздничные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 30 августа муниципальная администрация мэрии Бишкека по Октябрьскому административному району в честь празднования Дня независимости провела праздничное мероприятие в парке имени 125-летия города Бишкек.

Глава района Нурбек Курманбеков поздравил жителей района и гостей столицы с наступающим праздником и пожелал всем кыргызстанцам благополучия в семье, здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Мероприятие было организовано совместно с управлением культуры и туризма мэрии города Бишкек, центром детского творчества "Шайыр-Балалык", участниками проекта детского творчества "KG Тай" и комитетом по делам молодежи Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова.

Также прошли спортивные игры такие как, футбол, аркан тартыш, подвижные игры, дартс и эстафета. По итогам спортивных игр победители были награждены ценными призами.

Ленинским акимиатом в парке Фламинго было организовано праздничное мероприятие для детей. В это же время в парке Фучика организованы спортивные игры по разным видам спорта.

Также около Филармонии имени Т.Сатылганова, на Аллее молодежи прошел праздничный концерт с участием звезд кыргызской эстрады и ассамблеи народов Кыргызстана, выставка прикладного искусства, показательные спортивные выступления по айкидо, самбо, дзюдо и курош.

В МТУ №19 Свердловского района в честь празднования 26-летия Дня независимости был установлен флагшток.

В торжественной церемонии поднятия флага приняли участие глава муниципальной администрации, заместители главы, начальник и специалисты МТУ №19, а также жители района и молодежь.

Глава муниципальной администрации Самарбек Болотбеков поздравил всех с праздником, пожелал благополучия, процветания и отметил, что наш флаг выражает характер Кыргызского народа - это свобода, трудолюбие и сплоченность, отражает наши надежды и стремления - мирное небо и лучи солнца.

Далее на площади Победы прошла "Выставка уникальных машин" с концертной программой. На ней были выставлены порядка 30 машин.

На территории Первомайского района прошли народные гуляния с различными национальными угощениями.

В жилом массиве Щербакова на спортивной площадке по проспекту Манаса 201/1 были организованы спортивные соревнования по национальным видам спорта и культурно-массовые мероприятия.

А также, в жилых массивах Көлмө, Жениш, Бугу-Эне-Багыш, Касым, Маданият, Аска Таш и Ак-Босого прошли народные гуляния с различными национальными угощениями.

На площадке СШ №81 жилмассива Ак-Босого для жителей были организованы культурно-массовые мероприятия, концерт, угощение национальными блюдами и соревнование по мини-футболу.