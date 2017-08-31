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На Иссык-Куле Golf переехал человека, лежащего на трассе, и скрылся

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445750-ru.html

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31 августа 2017, 23:08       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. На Иссык-Куле произошел смертельный наезд на человека, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.
ДТП произошло примерно в 22.00 между селами Фрунзе и Кутургу в Тюпском районе на трассе Балыкчи - Каракол.
"Неизвестный переехал лежащего на трассе человека и скрылся. Мужчина скончался на месте. Очевидцы утверждают, что нарушитель управлял белым Volkswagen Golf. Погибшему 39 лет. Он житель села Фрунзе. В Иссык-Кульской области объявлен план "Перехват", - отметили в милиции.
По факту ДТП идёт следствие.
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