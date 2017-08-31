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В день празднования Курман айт будет ясно и жарко — прогноз погоды на 1 сентября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445749-ru.html

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31 августа 2017, 22:05       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на1 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +30...+35
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+18, максимальная температура воздуха днем +30...+35.

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