В день празднования Курман айт будет ясно и жарко — прогноз погоды на 1 сентября

31 августа 2017, 22:05 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на1 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +30...+35
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+18, максимальная температура воздуха днем +30...+35.