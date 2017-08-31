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Новости Кыргызстана

Вице-премьер Т.Джумакадыров рассказал о демаркации границВице-премьер Т.Джумакадыров рассказал о демаркации границ

В день празднования Курман айта некоторые улицы Бишкека будут временно перекрыты для автотранспорта, - ГУПМ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445746-ru.html

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31 августа 2017, 21:55       Комментарии

В Бишкеке айт намаз по случаю празднования Курман айта пройдет 1 сентября на Старой площади. Намаз начнется в 6 и продлится до 8 часов утра. Как отметили в Главном управлении патрульной милиции, в связи с этим будет ограничено движение для автотранспорта в квадрате: ул.Тыныстанова - пр.Чуй - ул.Тологоло Молдо - ул.Фрунзе.
Патрульная милиция столицы обратилась к водителям с просьбой оставлять свои машины за пределами квадрата ограничения движения и отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности.
Городские службы проводят подготовку территории к мероприятию. Сотрудники УПМ ГУВД и ГКНБ Бишкека обеспечат безопасность горожан во время намаза.
Пресс-служба Духовного управления мусульман предоставила АКИpress программу утренней праздничной молитвы.
На Старой площади мероприятия начнутся в 6:00.
6:00-7:00 - проповеди имамов;
7:00-7:20 - поздравление главного муфтия страны Максатбека ажы Токтомушева;
7:20-7:30 - поздравление представителей власти;
7:30 - начало чтения праздничного намаза.
Молитву прочитает муфтий Максатбек ажы Токтомушев.

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