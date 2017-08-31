В день празднования Курман айта некоторые улицы Бишкека будут временно перекрыты для автотранспорта, - ГУПМ

31 августа 2017, 21:55 Комментарии

В Бишкеке айт намаз по случаю празднования Курман айта пройдет 1 сентября на Старой площади. Намаз начнется в 6 и продлится до 8 часов утра. Как отметили в Главном управлении патрульной милиции, в связи с этим будет ограничено движение для автотранспорта в квадрате: ул.Тыныстанова - пр.Чуй - ул.Тологоло Молдо - ул.Фрунзе.

Патрульная милиция столицы обратилась к водителям с просьбой оставлять свои машины за пределами квадрата ограничения движения и отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности.

Городские службы проводят подготовку территории к мероприятию. Сотрудники УПМ ГУВД и ГКНБ Бишкека обеспечат безопасность горожан во время намаза.

Пресс-служба Духовного управления мусульман предоставила АКИpress программу утренней праздничной молитвы.

На Старой площади мероприятия начнутся в 6:00.

6:00-7:00 - проповеди имамов;

7:00-7:20 - поздравление главного муфтия страны Максатбека ажы Токтомушева;

7:20-7:30 - поздравление представителей власти;

7:30 - начало чтения праздничного намаза.

Молитву прочитает муфтий Максатбек ажы Токтомушев.